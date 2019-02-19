شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر فنى : زواج أنغام من الموزع أحمد إبراهيم منذ شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر فنى أن النجمة أنغام تزوجت من الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، والذى تعاون معها فى ألبومها الأخير، والذى يحمل عنوان "حالة خاصة جدا"، حيث وزع لها 6 أغان فى هذا الألبوم، والمقرر طرحه بعد أيام قليلة وبالتحديد يوم 21 فبراير الحالى.

وكشفت مصادر مقربة من نجمة الغناء أنغام ومن الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم أن الزواج تم خلال الأسابيع الماضية، وسافر الاثنان بعدها السعودية لأداء العمرة، ثم سافرا بعدها لقضاء شهر العسل فى باريس يوم 19 يناير فى نفس يوم عيد ميلادها، وعلم ”الخليج 365” أن زوجة الموزع أحمد إبراهيم "ياسمين عيسى" فى حالة انهيار شديد الآن بعد علمها بهذه الزيجة، والتى دخلت على إثرها المستشفى. وتواصل ”الخليج 365” مع النجمة أنغام ولكنها لم ترد، وفى انتظار تأكيدها أو نفيها هذا الخبر.

جاء هذا بالتزامن مع ما أعلنه الموزع أحمد إبراهيم عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث كتب: "استمتعت جدا بالتجربة خصوصا تسجيلى صوتك لكل أغانى الألبوم، مبروك أنغام أقرب شغل لقلبى خلال مشوار 17 سنة".

كانت النجمة أنغام قد أعلنت مؤخرا عن موعد طرح ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا"، ليكون 21 فبراير الحالى، كما روجت لأغنيتها الجديدة "هقول لربنا إيه"، و"حبايبنا"، حيث قامت بنشر برومو الأغنيتين عبر صفحتها بـ"فيس بوك"، تمهيدا لطرحهما ضمن ألبومها الجديد استعدادًا لطرحه بالأسواق.