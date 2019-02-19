دوللى شاهين بالفيديو: لم ألتقط صورة عارية وهذه حقيقة ما جرى في يوم الحب

تعمّدت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، إثارة الجدل، من خلال صورة نشرتها في يوم الحب، ظهرت فيها شبه عارية خلف قلب أحمر.

وقد قوبلت الصورة بالكثير من ردود الفعل السلبية، الأمر الذي دفع دوللي إلى الرد، مؤكّدة أنّها لم تظهر عارية، ولم تتصوّر فوق السرير، وأنها كانت ترتدي فستاناً تحت القلب.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج BBC ترندينج، إنها تحترم حق كل الناس في التفكير والتعبير عن رأيها ولكن واضح جدا أن الخلفية باللون الذهبي، وليست سريرا كما قالوا، كما أن الفكرة كانت في كيفية الجميع بين اللون الأحمر والقلب بطريقة غير نمطية للتعبير عن يوم الحب، ووصلنا إلي فكرة تصميم فستان على هيئة قلب، وعندما حالونا التصوير وأنا واقفة لم يكن شكل القلب ثابتا وواضحا ولهذا لجأنا إلي فكرة التصوير وأنا نائمة.

وكشفت شاهين أنها تخطت مرحلة إصابتها بالاكتئاب منذ عام ونصف العام، وأصبحت أفضل، لافتة إلى أنها تعشق الموضة وإصدارات كبار المصممين وتحب أن تبدو مختلفة فقط ولكن لا تتعمد الإثارة وإنما حريصة على الاختلاف عن الآخرين.

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