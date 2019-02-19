تفاصيل ألبوم أنغام الجديد «حالة خاصة جدًا».. هذا هو موعد صدوره

يومان وتطرح الفنانة أنغام أحدث ألبوماتها الغنائية والذي يحمل اسم «حالة خاصة جدًا». حيث سيتم طرحه الخميس المقبل 21 فبراير الجاري على أن يتواجد في نفس التوقيت على قناة اليوتيوب الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

الألبوم يضم 14 أغنية، منها حبايبنا كلمات محمد القاياتي ألحان محمد حمزة توزيع أحمد إبراهيم، وعلى حسك في أيامي كلمات جمال الخولي ألحان خالد عز توزيع أحمد إبراهيم، ولا دبلت كلمات نورالدين محمد ألحان أحمد العتباني توزيع أحمد إبراهيم. وبقول نسياك كلمات أحمد المالكي ألحان محمد عبيه توزيع وليد فايد، ونزوة كلمات سلطان صلاح ألحان خالد عز توزيع نادر حمدي.

اقرئي أيضا : أمينة خليل عضو لجنة تحكيم الأفلام القصيرة في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

وبحسب بيان صحفي فقد انتهت أنغام من تصوير غلاف ألبومها الجديد في لبنان مع المصور شربل بو منصور بمشاركة عادل جمال المخرج الفني لغلاف الألبوم والفيديوهات التي صاحبت صدور الألبوم.

وظهرت أنغام من خلال صور الغلاف بإطلالة جديدة تعاونت خلالها مع خبيرة المكياج رولا رياشي، ومصفف الشعر اللبناني طوني مندلق.