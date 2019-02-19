شاهد… نادية لطفي بعد شائعة وفاتها: “سعيكم مشكور”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 فبراير 2019 12:54 صباحاً -
ردَّت الفنانة نادية لطفي على مروِّجي شائعة وفاتها، قائلة: “سعيكم مشكور، وإن شاء الله تكون آخر الأحزان، والبقيَّة في حياتي”.
وأضافت لطفي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كل يوم” المذاع عبر فضائية “one”، مساء اليوم الإثنين، أنها تؤمن بالقَدر وسُنة الحياة والطبيعة، متابعة: “الحياة والموت هما الحقيقة، ونؤمن بها بكل حب وإيمان.. ومش زعلانة من شائعات موتي”.
وتابعت الفنانة: “أنا مش زعلانة من الشائعات دي أبدًا، وباشكر اللي نزل الخبر، لأنه أنعش حياتي وخلَّاني أشوف كل أحبائي”.
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