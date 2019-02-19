شاهدوا صور زواج شيرين سيف النصر تثير ضجة على مواقع التواصل

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 فبراير 2019 12:54 صباحاً -

اجتاحت صور زواج الفنانة شيرين سيف النصر مواقع التواصل بشكل مفاجئ، مما اضطرها للخروج عن صمتها والتعليق على الأمر.

شيرين سيف النصر كشفت أن صور زواجها المتداولة بصورة مفاجئة على مواقع التواصل، لقطات قديمة من آخر زيجة لها التي كانت من طبيب التجميل رائف الفقي، وأنهما انفصلا، بحسب تصريحها لليوم السابع.

وأضافت شيرين سيف النصر أنها لا تفكر في الزواج في الوقت الحالي، وأنها متواجدة حالياً في لندن في زيارة لشقيقها، وسوف تعود إلى مصر قريباً.

وعن فكرة عودتها للتمثيل، أكدت شيرين سيف النصر أن الأمر مستبعد، ولكن هذا لا يمنع إمكانية عودتها لو وجدت الدور المناسب لها.

صور زواج شيرين سيف النصر جعلتها تتصدر موقع البحث الأشهر جوجل، حيث ظن البعض أن اللقطات جديدة وأنه زفافها، خاصة وأن الصور كشفت أنه حفل بسيط عائلي ارتدت فيه فستاناً أبيض اللون خالِ من أي تطريز، وظهرت مع زوجها في لقطات رومانسية وسط عائلتهما.

شيرين سيف النصر ابتعدت عن الفن منذ سنوات عدة وتحديداً منذ 2002، إلا أنها ظهرت في عام 2010 مع إعلان زواجها من طبيب التجميل، واختفت مرة أخرى عن الأنظار.