شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يعلن تأييد نقابة الموسيقين للتعديلات الدستورية.. ويؤكد: من أجل مستقبل أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين بيانا حول التعديلات الدستورية حيث جاء البيان كالتالي.

تعلن نقابة الموسيقين وأعضاء مجلس الإدارة وجموع الموسيقيين بمصر دعمها للقيادة السياسية والمؤسسات التشريعية لاجراء تعديلات علي مواد الدستور.

وأكد البيان أن هاني شاكر قال إن إجراء التعديلات على الدستور يناسب متطلبات المرحلة الراهنة ويحقق تطلعات المصريين لحياة كريمة ومستقبل أفضل.

وأضاف البيان علي لسان هاني شاكر أن ترحيب نقابة الموسيقيين بالتعديلات الدستورية نابع من إيمانها بالجهود والإنجازات غير المسبوقة والدور الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمسيرة البناء والتنمية الشاملة.



