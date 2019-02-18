شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل عضو لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بالأقصر للسينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ، المقرر إقامته يوم 15 مارس المقبل، عن مشاركة الفنانة أمينة خليل في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، حيث يشارك 4 أعضاء فى اللجنة، وهم المخرج الرواندى "صامويل إشيموى، المخرج البروندى ليونس نجابو ، المخرج المصرى محمد كامل، الناقدة التونسية انصاف اوهيبة.

أمينة خليل تصور حاليا مسلسلها "قابيل"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل،من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج كريم الشناوي في أولى تجاربه الإخراجية فى الدراما التليفزيونية.

يعرض للفنانة أمينة خليل حاليًا في السينمات فيلم "122"، وتشارك في بطولته إلى جانب طارق لطفي وأحمد داوود، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر الياسري، كما تشالرك كضيف شرف ضمن احدث فيلم "أعز الولد" مع النجمتان ميرفت أمين ودلال عبد العزيز.