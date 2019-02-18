شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار للجمهور.. تامر عاشور يدعو معجبيه لاختيار أول كليب من ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحكم للجمهور، هذا هو شعار الفنان تامر عاشور، فى التعامل مع طرح أحدث ألبوماته "أيام"، حيث قرر المطرب نشر بروموهات كليبات الألبوم الجديد خلال الأيام المقبلة، على أن يكون أول برومو ينشره ابتداءً من غدًا الثلاثاء، موضحًا أنه سيترك الحرية للجمهور لاختيار الكليب الذى سيطرحه قبل أيام من الألبوم.

وقال تامر عاشور "إن شاء الله من بكره هنزل برومو لأول أغنية من الكليبات المصوّره، وهو "أيام"، وهسيبه يوم، بعدها برومو تانى لتانى كليب، وبعدهم برومو لتالت كليب، وكالعادة انتو اللى هتختاروا الكليب اللى هينزل الأول قبل الألبوم بأيام قليلة قوى.. شدوا حيلكم معايا واختاروا اللى انتو عايزينه".



تدوينة تامر عاشور

وجاءت تلك الخطوة، بعد قرار تامر عاشور، قبل أيام، بالكشف عن أسماء أغانى ألبومه الجديد "أيام" بشكل مثير "للجمهور"، وذلك قبل طرحه، وطلب عاشور – حينها - من جمهوره، ترتيب أغانى الألبوم، مؤكدًا أن الشخص الذى يقترب من الترتيب الصحيح لترتيبها المكتوب على "سى دى" الألبوم الرسمى، سيدعوه لحضور حفل طرح الألبوم برفقة عدد معين من أصدقائه.

ويضم ألبوم عاشور 12 أغنية تمتاز كل منها بحالة مختلفة، "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش"، "من غير ما أحكيلك"، "سماح"، "ده حكايه"،" متختلفيش"،"فى بالي"، "بقالى زمان"، " سلام"، "مره" و"خلصانة".

وتعاون تامر عاشور فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم نادر عبد الله، أمير طعيمة، تامر حسين، جمال الخولي، عمرو يحيي، محمد رفاعي، أحمد المالكي، هشام صادق، مدين، تامر علي، محمد يحيي، محمد النادي، محمد خلف، مصطفى العسال،طارق مدكور، النابلسي، آسر عاشور، كما يستعد لطرح ثلاثة أغانى من الألبوم بشكل فيديو كليب، تم تصويرها فى إيطاليا، حيث تم تصوير الكليب الأول فى مدينه Sacile والثانى فى مدينة Venice والثالث فى Colle Umberto. وتولى عمليه إخراج الثلاثة كليبات المخرج Mo Soliman،الذى يحمل الجنسيتين المصرية والإيطالية، بالتعاون مع فريق عمل إيطالى.