شكرا لقرائتكم خبر عن جاكى شان فى دبى لتصوير فيلمه الجديد Vanguard والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل النجم الصينى "جاكي شان" إلى دبى لبدء تصوير أحداث فيلمه الجديد "Vanguard" للمرة الثانية عقب تصوير فيلم " Kung Fu Yoga" عام 2015.

ومن المقرر أن يبدأ "جاكى شان" التصوير مع حلول نهاية الشهر، حسبما كشفت لجنة دبي للسينما والتلفزيون في مقابلة مع شبكة جلف نيوز، ومن المقرر أن يتم التصوير في "وسط مدينة دبي" و "سيتي ووك" وغيرها من المواقع البارزة في المدينة، ومن المتوقع أن يشارك في هذا الفيلم عدد كبير من الممثلين المحليين والممثلين الإضافيين وأفراد الطاقم.

وقال جمال الشريف، رئيس لجنة دبى للسينما والتليفزيون في حديثه إلى جلف نيوز، "إنه يسر اللجنة الإعلان عن فيلم صيني كبير آخر سيتم تصويره في دبي، بالتعاون مع شركة شنجهاى ليكس إنترتينمينت كومباني المحدودة وشركة ألكاتراز المحدودة في دبي".

ويعتبر الفيلم الجديد هو التعاون السادسة بين جاكي شان والمخرج ستانلي تونج، ومن المقرر أن يشارك "شان" فى البطولة يانج يانج، وآي لون، وتشو زينجتينج، وجاكسون لو، والممثلة وعارضة الأزياء ميا موكى.