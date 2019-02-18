شكرا لقرائتكم خبر عن من الكواليس.. اسمع أغنية وائل جسار الجديدة "شكله بيهزر".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان اللبانى وائل جسار، بمقطع فيديو جديد من كواليس تسجيل أغنيته الجديدة "شكله بيهزر"، عبر حسابه الشخصى، وجاءت كلمات الأغنية التى نشر كواليسها "جسار" كالآتى: "الى جاى على نفسه راجع، جاى بيقلب فى مواجع، شكله بيهزر، كان غيره أشطر".

وشارك جسار مؤخراً أمير الغناء العربى هانى شاكر فى إحياء أولى فعاليات الحفلات الموسيقية لـ"مسرح المجاز" فى عام 2019 وذلك بإمارة الشارقة الإماراتية، بحضور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، وعدد كبير من الأسر والشباب من مختلف الجنسيات العربية.