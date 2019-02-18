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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة الكبيرة أصالة، عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، تغريدة تدعو بها لوالدتها.
كتبت أصالة: "أمّي هي أماني واعتمادي من بعد الله عليها، يا ربّ أطل بعمرها ومتّعها بالصحّه والعافية وراحة البال، اسمها عزيزة وهي العزيزة الغالية".
وعلق الفنان أحمد السقا على ما كتبته أصالة: "ربنا يحفظها ويبارك لك فيها يا رب".
يُذكر أن الفنانة أصالة طرحت مؤخرًا أغنية الحقيقة، من كلمات بهاء الدين محمد، وإنتاج تركي آل الشيخ.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة أصالة لوالدتها "عزيزة".. والسقا يعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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