رسالة أصالة لوالدتها "عزيزة".. والسقا يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة الكبيرة أصالة، عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، تغريدة تدعو بها لوالدتها.

كتبت أصالة: "أمّي هي أماني واعتمادي من بعد الله عليها، يا ربّ أطل بعمرها ومتّعها بالصحّه والعافية وراحة البال، اسمها عزيزة وهي العزيزة الغالية".

وعلق الفنان أحمد السقا على ما كتبته أصالة: "ربنا يحفظها ويبارك لك فيها يا رب".

يُذكر أن الفنانة أصالة طرحت مؤخرًا أغنية الحقيقة، من كلمات بهاء الدين محمد، وإنتاج تركي آل الشيخ.​