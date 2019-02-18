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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان فارس كرم، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدة وجه بها رسالة إلى الفنانة إليسا، التي أجرت مؤخرًا جراحة في يدها ببلجيكا.
كتب فارس في تغريدته: "الّوس الغالية بدّي قلك الحمد لله على سلامتك وانشالله بترجعي لمحبينك بكل صحة وعافية، ما بيلبقلك إلا الفرح والصحة والنجاحات الحلوة".
وكانت إليسا خصعت لهذه الجراحة في 15 فبراير، لإزالة تراكم المياه في جسدها، نتيجة العلاج الذي كانت تتناوله لتتعافى من سرطان الثدي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد العملية.. فارس كرم لإليسا: الحمد لله على سلامتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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