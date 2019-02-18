نهال عنبر عن دورها في "حكايتي": "حماة رخمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

تواصل الفنانة نهال عنبر تصوير مشاهدها في مسلسل "حكايتي"، بطولة النجمة ياسمين صبرى، والمقرر عرضه رمضان المقبل.

وعن دورها بالمسلسل، قالت نهال في تصريحات لمصراوي: "أظهر بشخصية الحماة الرخمة، التي ترفض زواج ابنها (أحمد صلاح حسني) من (ياسمين صبري)".

وأضافت: "أقدم شخصية شريرة تنتمي للطبقة الراقية، وتتعامل مع زوجة ابنها المنتمية لطبقة بسيطة بتعالى وتكبر".

يبقى للمسلسل عدة مشاهد تصور حاليًا في القاهرة، على أن يستكمل الباقي منها الشهر المقبل في الإسكندرية، حيث تدور أغلب الأحداث".

مسلسل "حكايتي" يمثل البطولة المطلقة الأولى للنجمة ياسمين صبري، ويشاركها في تقديمه إلى جانب الفنانة نهال عنبر الفنانة وفاء عامر، إدوارد، أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، أحمد بدير، مها أبو عوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، دنيا المصري، جمال عبد الناصر، ومصطفى درويش.​