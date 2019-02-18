ميرهان حسين أمام "عربية فول" في كواليس "علامة استفهام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة ميرهان حسين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة لها من مسلسله الرمضاني "علامة استفهام". وظهرت "ميرهان" في الصور أمام "عربية فول" مع فريق عمل المسلسل، وعلقت: "تصوير مسلسل علامة استفهام، رمضان 2019 إن شاء الله". مسلسل "علامة استفهام" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وبطولة محمد رجب، هيثم أحمد زكي، نورهان، محمود البزاوي، عبدالرحمن أبو زهرة.

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