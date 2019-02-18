بالصور.. عمرو سعد ناعيًا شهداء الجيش: "يعرفوا معنى الشرف والتضحية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي: نعى الفنان عمرو سعد رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا جراء الهجوم الإرهابي الأخير الذي استهدف إحدى الارتكازات الأمنية في شمال سيناء. نشر سعد صورًا للجيش، عبر حسابه الشخصي بـ "إنستجرام"، وكتب: "الجيش المصري عظيم وقوي وعنده عقيدة من حديد وإيمان بالله وحب للوطن يصل للتضحية بالدم، بس بتعيش الروح للأبد طيبة ومطمئنة". وأضاف: "اللي بيدافع عن منحة الله للعباد اللي بيدافع عن الحياة وعن الناس والأطفال والمستقبل ربنا يتقبلهم شهداء هما أكيد مايعرفوش كل المصريين بس يعرفوا معنى الشرف والتضحية، والموت وعذاب الروح لقتله الإنسانية وأعداء الحياة".​

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