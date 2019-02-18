"أطيب لكمة".. كلاي ومحمد لطفي في صورة من الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد لطفي، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، صورة جمعته بأسطورة الملاكمة محمد علي كلاي، الذي كان في الصورة يداعب لطفي بلكمة سددها لوجهه.

علق الفنان محمد لطفي على الصورة قائلاً: "أطيب وأحن لكمة أخذتنا في حياتي كانت من البطل الأسطوري محمد علي كلاي".

يُذكر أن الفنان محمد لطفي يقوم حاليًا بتصوير دوره في فيلم "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد. ​