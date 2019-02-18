بهذه الصورة.. بطرس دانيال ينفي خبر وفاة نادية لطفي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
طمأن الأب بطرس دانيال، الجمهور على الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي بعد انتشار خبر وفاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ونشر "دانيال" صورة جمعته بالفنانة نادية لطفي، والفنانة هند صبري وكتب: "تواصلت عصر اليوم مع الفنانة نادية لطفي للاطمئنان على صحتها، وأبدت استياءها الشديد للشائعة التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص خبر رحيلها".
وأضاف: "وفي ذات الوقت تُقدم الشكر لجمهورها ومحبيها الذين يطمئنون عليها كما نرجو التحقق من صحة الأخبار".
يذكر أن الفنانة الكبيرة نادية لطفي تتلقي العلاج بمستشفى المعادي العسكري، إذ تعاني من أمراض الشيخوخة.
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