بالصور.. الكينج محمد منير يشعل حفل دبي

الكينج محمد منير

كتب - أحمد أيوب:

نشر الكينج محمد منير، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مجموعه صور من حفلته الأخيرة التي أحياها بالقرية العالمية

في دبي وجاءت حفلة الكينج بعد غياب عن الحفلات، حيث كانت أخر حفله أحياها فيديسمبر 2018 بمنتدي شباب أفريقيا.

وغني منير خلال حفله بدبي مجموعة من أشهر أغانيه، وخص الحفل بغناء مجموعة من أغاني ألبومه الجديد "وطن".. كما غني مجموعة كبيرة من أغانيه القديمة.