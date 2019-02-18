- 1/2
- 2/2
نشر الكينج محمد منير، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مجموعه صور من حفلته الأخيرة التي أحياها بالقرية العالميةفي دبي وجاءت حفلة الكينج بعد غياب عن الحفلات، حيث كانت أخر حفله أحياها في
وغني منير خلال حفله بدبي مجموعة من أشهر أغانيه، وخص الحفل بغناء مجموعة من أغاني ألبومه الجديد "وطن".. كما غني مجموعة كبيرة من أغانيه القديمة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الكينج محمد منير يشعل حفل دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.