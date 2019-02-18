المركز الكاثوليكي يكشف حقيقة وفاة نادية لطفي

الأب بطرس دانيال

كتب - أحمد أيوب:



كشف الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الفنانة نادية لطفي بخير، ولا صحة

مطلقًا لما أشيع عن رحيلها، كاتبًا: "تواصلتُ عصر اليوم مع الفنانة نادية لطفي للاطمئنان على صحتهاوقد أبدت استياءها الشديد للإشاعة التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الإجتماعي بخصوص خبر رحيلها".

يذكر أن الفنانة الكبيرة نادية لطفي تتلقي العلاج بمستشفى المعادي العسكري، إذ تعاني من أمراض الشيخوخة.