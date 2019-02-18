المركز الكاثوليكي يكشف حقيقة وفاة نادية لطفي

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الأب بطرس دانيالكتب - أحمد أيوب:
مطلقًا لما أشيع عن رحيلها، كاتبًا: "تواصلتُ عصر اليوم مع الفنانة نادية لطفي للاطمئنان على صحتها
كشف الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الفنانة نادية لطفي بخير، ولا صحة
يذكر أن الفنانة الكبيرة نادية لطفي تتلقي العلاج بمستشفى المعادي العسكري، إذ تعاني من أمراض الشيخوخة.
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