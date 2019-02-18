شاهد.. أصالة توجه لوالدتها "عزيزة" رسالة والسقا يعلق عليها

أصالة

كتب - أحمد أيوب:

وجهت المطربة أصالة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات "تويتر"، تغريدة تدعو من خلالها لوالدتها، كاتبة: "أمّي هي أماني واعتمادي من بعد الله

عليها، يا ربّ أطل بعمرها ومتّعها بالصحّه والعافية وراحة البال، اسمها عزيزة وهي العزيزة الغالية".

وعلق الفنان أحمد السقا على ما كتبته أصالة: "ربنا يحفظها ويبارك لك فيها يا رب".

يُذكر أن الفنانة أصالة طرحت مؤخرًا أغنية الحقيقة، من كلمات بهاء الدين محمد، وإنتاج تركي آل الشيخ.​