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نشر الفنان فارس كرم، عبر صفحته الرسمية بموقع التديونات "تويتر"، تغريدة وجه بها رسالة إلى الفنانة إليسا، التي أجرت مؤخرًا جراحة في يدها ببلجيكا.
وكتب فارس في تغريدته: "الّوس الغالية بدّي قلك الحمد لله على سلامتك وانشالله بترجعي لمحبينك بكل صحة وعافية، ما بيلبقلك إلا
يذكر أن كانت إليسا خصعت لهذه الجراحة في 15 فبراير، لإزالة تراكم المياه في جسدها، نتيجة العلاج الذي كانت تتناوله لتتعافى من سرطان الثدي.
كانت هذه تفاصيل خبر فارس كرم لإليسا بعد العملية: الحمد لله على سلامتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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