فارس كرم لإليسا بعد العملية: الحمد لله على سلامتك

صورة ارشيفية

كتب - أحمد أيوب:

نشر الفنان فارس كرم، عبر صفحته الرسمية بموقع التديونات "تويتر"، تغريدة وجه بها رسالة إلى الفنانة إليسا، التي أجرت مؤخرًا جراحة في يدها ببلجيكا.

وكتب فارس في تغريدته: "الّوس الغالية بدّي قلك الحمد لله على سلامتك وانشالله بترجعي لمحبينك بكل صحة وعافية، ما بيلبقلك إلا

الفرح والصحة والنجاحات الحلوة".

يذكر أن كانت إليسا خصعت لهذه الجراحة في 15 فبراير، لإزالة تراكم المياه في جسدها، نتيجة العلاج الذي كانت تتناوله لتتعافى من سرطان الثدي. ​