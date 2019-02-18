بالفيديو.. تامر حسني يكسر حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة في 48 ساعة

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تخطى نجم الجيل تامر حسني حاجز الـ 5 ملايين نسبة مشاهدة خلال 48 ساعة، وذلك منذ طرحه كليب "ناسيني ليه"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب"، و الأغنية من كلمات تامر حسين، و ألحان تامر علي، الكليب من إخراج سعيد الماروق، كما تشاركه النجمة اسيل عمران بظهورها
يذكر أن نجم الجيل تامر حسني يشارك في بطولة فيلم "كل سنة و أنت طيب"، و الفيلم بطولة كل من زينة، خالد الصاوى، عزت أبو عوف، محمد ثروت، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح.
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