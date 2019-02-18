تامر عاشور يكشف موعد طرح برومو أول كليبات ألبومه الجديد

كشف النجم تامر عاشور عن موعد طرح أحدث كليبات ألبومه المقبل، و جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، حيث علق كاتبًا: "ان شاء الله من بكره هنزل برومو لأول أغنية من الكليبات المصوّره وهو "أيام"وهسيبه يوم. بعدها برومو تاني لتاني كليب وبعدهم برومو لتالتكليب وكالعاده انتو اللي هتختاروا الكليب اللي هينزل الأول قبل الالبوم بأيام قليلة قوي شدوا حيلكم معايا واختاروا اللي انتو عايزينه..ودايما هنشارك بعض ف آرائنا لحد ما ان شاء الله الالبوم ينزل وتقدروا من دلوقتي تتابعوا القناه الرسميه على يوتيوب
يذكر أن المطرب تامر عاشور يستعد لطرح أحدث ألبوماته الغنائية "أيام"، الذي طال إنتظاره من جمهوره ومحبيه، و يضم الألبوم على 10 أغنيات وهي " أيام"، "من غير مااحكيلك"، "ماشوفناش"، "خير"، "دي حكاية"، "في بالي"، "قولوله سماح"، "بقالي زمان"، "خلصانة"، "سلام"، "مرة"، "ماتختلفيش"، "حبيبي انت حبيبي"، كما من المتوقع صدور الألبوم خلال شهر فبراير الجاري.
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