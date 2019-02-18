بالفيديو.. ويزو وزوجها ضيوف مني الشاذلي الخميس المقبل

ويزو

كتبت - إيمان العوضي :

تحل الفنانة الشابة ويزو برفقة زوجها شريف حسني ضيفة علي برنامج "معكم"، علي شاشة CBC الفضائية مع الإعلامية مني الشاذلي، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 21 فبراير في تمام الساعة التاسعة

مساءً.

من المقرر أن تكشف ويزو خلال الحلقة عن تفاصيل علاقتها بزوجها وحياتها الشخصية، وبعض المواقف الكوميدية التي تعرضت لها معه، وكيف تتغلب المشاكل

التي يتعرض لها كل ثنائي بعد الزواج.

كما تستضيف أيضًا مطربة الفلكلور المصرية سارة الراوي لتحكي عن مسيرتها الفنية، وكيفية التجديد في أغاني الفلكلور وإضفاء عليها اللون العصري لتجتذب الشباب، كما تشدو بصوتها المتميز أجمل أغاني التراث القديمة.

شاهد برومو الحلقة من هنا...