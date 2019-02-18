فيلم الرومانسية "Isn't It Romantic" يحقق 14 مليون دولار بشباك التذاكر

كتبت - لمياء نبيل

استطاع فيلم الكوميديا والفانتازيا الرومانسية الشهير "Isn't It Romantic" أن يحتل المركز الثالث في شباك التذاكر الأمريكية بعائدات وصلت إلى 14.2 مليون دولار في أسبوعه الافتتاحي.

تدور قصة الفيلم حول "ناتالي" المهندسة المعمارية في مدينة نيويورك،

وتعمل بجد حتى تصير صاحبة مكانة في عملها، لكن تسوء الأمور، عندما تقع ناتالي - الساخرة دومًا - في الحب تمامًا حتى يغيب وعيها عن كلشيء آخر، وعندما تستفيق تجد أن حياتها أمست أسوأ كوابيسها على الإطلاق.

ويشارك في بطولة الفيلم كلاً من "ريبيل ويلسون، بيتي جيلبين، وبريانكا شوبرا، وليام هيمسورث، وآدم ديفاين، ويوجينيا كوزمينا، وفايث لوجان، ودوريث مكارثي، وتوم ايليس".

الفيلم من إخراج: تود ستراوس شيلسن، وتأليف: ايرين كارديلو، ودانا فوكس.