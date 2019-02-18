شاهد.. صور جديدة من حفل محمد منير بالقرية العالمية في دبي

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محمد منيركتبت - إيمان العوضي :
شارك المطرب محمد منير جمهوره بمجموعة صور جديدة من حفله الذي أحياه يوم الجمعة الماضي، في القرية العالمية بدبي، وذلك خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
أشعل منير الحفل بأجمل أغانيه التي تنوعت بين القديم والحديث
جدير بالذكر أن الكينج محمد منير يستعد لإحياء حفلًا أول مارس المقبل في فاميلي بارك بالتجمع، احتفالًا بإطلاق أحدث ألبوماته الغنائية "وطن".
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