شاهد.. صور جديدة من حفل محمد منير بالقرية العالمية في دبي

محمد منير

كتبت - إيمان العوضي :

شارك المطرب محمد منير جمهوره بمجموعة صور جديدة من حفله الذي أحياه يوم الجمعة الماضي، في القرية العالمية بدبي، وذلك خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أشعل منير الحفل بأجمل أغانيه التي تنوعت بين القديم والحديث

بالإضافة لبعض أغاني ألبومه الجديد "وطن"، وسط حضورًا جماهيريًا ضخمًا، وفي لفته لطيفة منه حرص الكينج علي توجيه رسالة خاصة تمنَّى من خلالها أن يعم السلام جميع البلاد العربية،وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات عام التسامح في دولة الإمارات.جدير بالذكر أن الكينج محمد منير يستعد لإحياء حفلًا أول مارس المقبل في فاميلي بارك بالتجمع، احتفالًا بإطلاق أحدث ألبوماته الغنائية "وطن".