ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية قراء موقع "الفن" يختارون وائل كفوري كأجمل صوت في إستفتاء الفن إستفتاء الفن : إختاروا أجمل صوت بالنسبة لكم من بين هؤلاء الفنانات خاص الفن- نادين الراسي في خماسية مقبلة وتعاون مع كلوديا مرشليان خاص وبالفيديو- هذا ما كشفه أنس فخري عن صباح فخري وهكذا رد على الشائعة التي طالته فجر السعيد تهاجم أصالة :"لا أحبها"- بالفيديو بالصورة- مسابقة فستان سما المصري والجائزة عشاء معها على ضوء الشموع فضيحة من العيار الثقيل عن مايكل جاكسون وهذه التفاصيل المزيد المزيد

كانت هذه تفاصيل خبر موجز "الفن": فجر السعيد تهاجم أصالة.. وفضيحة من العيار الثقيل عن مايكل جاكسونعزت العلايلي دخل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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