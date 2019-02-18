وديع الشيخ يعرف حجمه ولا يقارن نفسه بالكبار

ميرنا وليد - بيروت - أثبت الفنان ​وديع الشيخ​ أنه يعرف حجمه تماماً ولا يقارن نفسه بكبار الفنانين، وذلك حين رد على مستشاره الإعلامي غي أسود، وغلطه حين قال في حلقة برنامج طوني خليفة، أنه بإمكانه أن يجمع جمهور أكثر من حفل يقام للفنانين عاصي الحلاني ووائل كفوري وراغب علامة.

وحاول وديع الشيخ أن يصحح ما يقوله غي اسود فقال:"عم نحكي عن الأسماء اللي عم تهاجمي ما عم يقصد عن وائل وعاصي والكبار".

الإعلامي طوني خليفة صوب على الفكرة الصحيحة وهو أن الموجودين حول وديع الشيخ هم من يتسببون بالضرر المعنوي له والدليل أنه حاول أن يستلحق ما يقوله غي أسود.

وتابع وديع الشيخ:"وائل الكفوري أنا ما بعرفو شخصياً بعتز في فنياً استاذ كبير وعاصي الحلاني قرابتي اللزم ومحبتي إلو كبيرة وراغب علامة فنان كبير ، وأنا ما بقبل إتقارن بهالنجوم الكبيرة، أنا بس بدي اتقارن بتقارن ب الناس اللي عم تحاربني".