عمار شلق نجح مع كارمن لبس وسيرين عبد النور.. وجرأته مع ريتا حايك أثارت الجدل

ميرنا وليد - بيروت - ​عمار شلق​ اسم لمع في ​الدراما اللبنانية​، بعد أن قدم مجموعة أعمال خالدة لا ينساها المشاهد. لم يقبل يوماً في تقديم دور عادي، لا بل كانت أدواره دائماً صعبة ومركّبة، فشدّ الجمهور إليه بدور الشرير من جهة وبدور المغروم والشخص الجيد من جهة أخرى.

طفولته

ولد عمار شلق في 22آب/ أغسطس عام 1969، في قرية راس نحاش بقضاء البترون شمال لبنان. وهو الابن الأكبر في أسرة من 5 أشخاص فلديه أخ وشقيقة، وقد كان كلا والديه يعملان في تدريس الأدب العربي.

درس عمار شلق علم الحاسوب لمدة عامين، قبل أن يكتشف أنه لا يريد أن يعيش كل حياته وهو يعمل في هذا المجال، فقد كان يرى نفسه في التمثيل وعلى الشاشة.

بعدها قرر عمار شلق أن يتخصّص بالمسرح، في الجامعة اللبنانية وتخرّج من كلية الفنون المسرحية.

أعماله

بعد تخرجه من الجامعة بدأ عمار شلق يدخل مجال التمثيل رويداً رويداً، وكان يأخذ وقته في دراسة الأدوار التي تعرض عليه، وأول دور بطولة له كان في المسلسل اللبناني "أوراق الزمن المر". حصد نجاحاً كبيراً عن كل الأدوار التي لعبها، لكن لا شك أن مسلسل "​إبنة المعلم​" كان له وقع خاص على المشاهد، وذلك بسبب ثنائيته مع الممثلة اللبنانية ​كارمن لبس​، ثم مسلسلا "نضال" و"آخر الفرسان". مسلسل "​غريبة​" الى جانب ​سيرين عبد النور​ شكّل نوعاً من التجديد في الدراما اللبنانية الرومانسية ولا زال حتى اليوم يحصد نجاحاً عندما تعيده المحطات التلفزيونية. قام ببطولة مسلسل "​ورد جوري​" إلى جانب ​نادين الراسي​، وحقق نجاحاً كبيراً في رمضان. أعمال اخرى وكثيرة قدمها عمار شلق وحققت نجاحاً كبيراً أيضاً. مسلسل "لحظات حرجة" عرّف الجمهور العربي عليه بصورة أكبر ووسّع عبره قاعدته الشعبية. في 2018 أطل في مسلسل "حنين الدم" الذي أدى دور البطولة فيه الى جانب ​علي منيمنة​، نيكول طعمة ﺃﻟﻳﺳﺎﺭ ﺣﺎﻣﻭﺵ، ﻓﻳﻔﻳﺎﻥ ﺍﻧﻁﻭﻧﻳﻭﺱ، ﺟﻭ ﺻﺎﺩﺭ، ﺑﺎﺗﺭﻳﻙ ﻣﺑﺎﺭﻙ...

في 2019، أدى دور الرجل غير المتعلم والازعر في مسلسل "​ثواني​"، الى جانب ​ريتا حايك​، رودريغ سليمان وغيرهما.

عمار شلق والسينما

أما عن أدواره السينمائية، فشارك عمار شلق في فيلم "طيف المدينة" الذي نال عدة جوائز في مهرجان بلجيكا السينمائي ومهرجان كان غيترو السينمائي، كما مثّل في الفيلم الإيراني "لي تنسام ألمك" وفي فيلم "المشهد الأخير". وشارك أيضاً في فيلم "فلافل"، الذي نال جوائز أيضاً.

حقق فيلم "خليك معي" الذي قام ببطولته مع الممثلة نادين الراسي نجاحاً كبيراً في صالات السينما، ونال جائزة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. إضافة إلى ذلك شارك في فيلم "وعلى الأرض السماء" للمخرج شادي زين الدين، وقد نال عدة جوائز في مهرجان دبي السينمائي ومهرجان نيويورك السينمائي.

زواج عمار شلق

لم يحب عمار شلق أن يتكلم عن حياته الخاصة حتى زواجه الذي حصل في العام 2012 لم يفصح عنه الكثير فقد دخل الممثل اللبناني المحبوب القفص الذهبي وعقد قرانه على غنوة الشعّار وهي شابة من خارج الوسط الفني .

وتمّ زواج عمار شلق في لبنان بسرية تامّة وبحضور 25 شخصاً فقط وبدون وجود أي من الوجوه الفنيّة ولم يعرف إذا كان الزواج دينياً أو مدنياً.

انتشار شائعة وفاته

إنتشرت منذ فترة عبر مواقع التواصل الإجتماعي معلومات عن وفاةعمار شلق، الأمر الذي أثار بلبلةً في صفوف المتابعين وجمهور شلق، لكن مصدر مقرَّب من عمار شلق أكد ان "ما نُشر هو محضُ إشاعات، وهو حيٌّ يُرزق"، وعلى الرغم من إنتشار العديد من الشائعات عن عمار شلق، إلا أنه ظل بعيداً عن الرد.

الجرأة في أعمال عمار شلق وردة فعل زوجته

قدّم عمار شلق مسرحية "​كعب عالي​" إلى جانب الممثلة ريتا حايك، وهذه المسرحية حصلت على اهتمام الصحافة بشكل كبير، إذ ظهر الثنائي بشكل جريء وأكد عمار في احدى المقابلات أن زوجته لم تنزعج من جرأة العمل، وأن المرأة التي ترتدي الكعب تلفت الأنظار بشكل عام.