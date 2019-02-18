بالتفاصيل: أنغام تطلق ألبوم "حالة خاصة جدا" يوم الخميس

بعد انتظار دام ثلاث سنوات، أعلنت المطربة أنغام أخيرا عن موعد طرح ألبومها الغنائي الجديد باللهجة المصرية "حالة خاصة جدا" بالأسواق يوم الخميس 21 فبراير الجاري، وسيطرح بنفس اليوم عبر قناة اليوتيوب الرسمية للشركة المنتجة.

الألبوم من إنتاج شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، وتعاونت أنغام فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين منهم أحمد إبراهيم، أمير طعيمة، أحمد زعيم، محمد حمزة، عصام حسني، مصطفى العسّال، وكريم أسامة.

وكانت أنغام طرحت في عيد الحب أغنية من الألبوم الجديد بعنوان "ياريتك فاهمني" من كلمات الشاعر الغنائي نادر عبد الله ومن ألحان الفنان تامر عاشور وتوزيع الموزع الموسيقي مادى، ووزع الوتريات هاني فرحات.

يذكر أن المطربة المصرية أنغام اصدرت ألبوما كاملا عام 2018 باللهجة الخليجية بعنوان "راح تذكرني"، وأعلنت وقتها أنها ستشارك بموسم الصيف بألبوم باللهجة المصرية، يضم إيقاعات جديدة على المستمع العربي، ولكن تم تأجيل صدور الألبوم أكثر من مرة.

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