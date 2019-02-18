ريهام حجاج تحذف صور زوجها هل حاول العودة إلى طليقته ياسمين عبد العزيز؟

فاجأت الفنانة ريهام حجاج الجميع بحذف كل صورها وخبر زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة، بعد أيام قليلة من تلميح زوجته السابقة الفنانة ياسمين عبد العزيز أنه أرسل لها باقات الورود في عيد الحب، ورغم نفي حلاوة القصة برمّتها في مقطع فيديو بثّته ريهام عبر حسابها بموقع انستقرام، إلا أنّ ياسمين واصلت هجومها مدعومة بعدد كبير من المتعاطفين معها.

المعركة بدأت عندما أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز تلّقيها قلبًا كبيرًا من الورود الحمراء من طليقها محمد حلاوة في يوم الحب، مع "كارت معايدة" كُتب عليه عبارة باللغة الإنكليزية: "أحبك ياسو" في إشارة إلى محاولته الرجوع إليها، وأرفقت الصورة بتعليق شهير من مسرحية "العيال كبرت" وكتبت: "ما تشوف جوزك يا اسماعيل بيه"، مضيفة ""سلّم لي على جوزك يا اسماعيل بيه!".

وعندما حاول حلاوة النفي، ردت ياسمين سريعًا عبر رسالة عبر وجهتها له بطريقة غير مباشرة ومن دون أن تسميه قائلة: بطّل كدب يا اسماعيل بيه، هو الشبشب اترفع ولا إيه"، في إشارة منها إلى أنّ زوجته الجديدة الفنانة ريهام حجاج هي من أجبرته على نفي إرساله الورد.

ولم يصمت رجل الأعمال، محمد حلاوة فظهر بمقطع فيديو برفقة زوجته الفنانة ريهام حجاج، التي قامت بتصوير الفيديو بنفسها، وقال: مش أيّ حد يشتري ورد أبقى أنا اللي باعتهوله"، وأضاف: أنا بشتري ورد لمراتي بس.

وتوقّع الجميع بعدها أن تنتهي القصة، ولكنّ ريهام بادرت بحذف كل الصور التي جمعتها بزوجها، كما حذفت خبر زواجها منه، وتركت عبر حسابها بموقع انستقرام صور عدة لها من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "كارمن"، واحتفالها بعيد الحب مع عدد قليل من صديقاتها.

يُذكر أنّ ريهام أكدت نبأ زواجها عبر حسابها الرسمي بموقع انستقرام بنهاية شهر يناير الماضي، مع الإشارة إلى أنّ زواجها "عُقد رسميًّا" وليس عرفيًّا، وتمت الإجراءات منذ أسابيع قليلة، وأنها تزوجت من رجل الأعمال محمد حلاوة بعد وقوع الطلاق الثالث بينه وبين الفنانة ياسمين عبد العزيز، وبات مستحيلًا عودة الحياة الزوجية بينهما، علمًا أنّ الشرع والقانون يتيح لحلاوة العودة إلى ياسمين بشرط زواجها أولًا من رجل آخر، وهو ما يُعرف باسم "المحلّل"، وتردد مؤخرًا أنّ ياسمين تزوجت سرًّا بالفعل، ولكنّ شقيقها نفى القصة برمتها.

هل انتصرت ياسمين عبد العزيز على ريهام حجاج؟

القصة لم تنتهِ بعد

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