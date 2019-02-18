بالصور: مذيعة سورية نسخة طبق الأصل عن هيفاء وهبي... لن تصدقوا الشبه

على الرغم من أنّ الموديل السورية رولا منصور افتتحت حسابها على "انستقرام" منذ ثلاث سنوات، إلا أنّ صورها كشبيهة للفنانة هيفاء وهبي لم تنشر على نطاق واسع سوى منذ أيام قليلة، حيث حظيت بشهرة كبيرة.

وتبدو رولا التي خضعت لعدّة عمليات تجميل كي تكون قريبة الشبه من هيفاء وهبي، نسخة طبق الأصل عن هذه الأخيرة، بحيث أنّ من يشاهد صورها لا يشكّ لوهلة أنّ صاحبة هذه الصورة ليست الفنانة الشهيرة.

الموديل السورية رولا منصور

منصور التي عملت سابقاً مذيعة في إحدى القنوات السورية، شاركت أخيراً في فيديو كليب الفنان رضا "مش مصدق حالي"، وقد حققت صورها التي تنشرها منذ مدّة انتشاراً على نطاق واسع.

فما رأيكم بالشبة بين رولا وهيفاء؟

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