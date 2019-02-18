عمرو يوسف يتغزل في كندة علوش بصورة وتعليق.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أثار الفنان المصري عمرو يوسف عاصفة من التعليقات عبر حسابه على موقع «فيس بوك»، بسبب زوجته الفنانة السورية كندة علوش.

عمرو نشر صورة حديثة لزوجته عبر حسابه الخاص، وكتب معلقا: « هي اللي الشمس مبتطلعش.. غير لما تفتح شباكها»، وانهالت التعليقات على الفنان، وحسدت الفتيات كندة عليه.

التعليقات لم تخلو من الجانب الطريف، فسأله الفانز إن كان لهذه الكلمات غرض آخر، أو لو أنه أخطأ في حق زوجته ويطلب ودها من خلال هذا الغزل، بينما تمنت الفتيات أن يرزقهم الله بنسخ مكررة من عمرو يوسف.

يُذكر أن كندة علوش وعمرو يوسف احتفلا بزفافهما يناير 2016 مرتين، الأولى كانت في حفل أسري بفندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، والثانية كانت بحفل ضخم حضره باقة من ألمع نجوم الوطن العربي بفندق كاتاراكت بأسوان.

وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى في شهر نوفمبر الماضي، وأطلقا عليها اسم «حياة»، وتلقيا التهاني من قبل أصدقائهما من الوسط الفني.

وعلى الصعيد الفني يقوم عمرو يوسف حاليا بتصوير الجزء الثاني من فيلم «أولاد رزق»، مع أحمد عز، أحمد الفيشاوي، وأحمد داوود.