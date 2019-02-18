فيفي عبده: أعمال السحِر أصابتني بأزمة نفسية.. وهذه أغرب المواقف التي تعرضت لها في الأفراح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية فيفي عبده، عن معاناتها مع السحر والأعمال، كما ذكرت أكثر المواقف طرافة خلال إحيائها حفلات الزفاف.

فيفي عبده، قالت خلال لقائها في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية mbc مصر: «تعرضت لأزمة صحية ونفسية بسبب السحر والأعمال».

وأضافت: «عندي كيس بلاستيك مليان سحر في البيت.. وعملولي سحر كتير جدا.. وفيه ناس قالولي ارميهم في المية وناس تانية قالتلي ارميهم في الطرق وأنا دلوقتي مستنية أشوف هعمل فيهم إيه».

كما تحدثت عن أطرف المواقف التي تعرضت لها خلال إحيائها حفلات الزفاف قائلة: «في إحدى حفلات الزفاف التي أقيمت بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وخلال تقديم رقصتها رفضت العروس أن ترقص معها وقامت بزفها هي وعريسها إلى مسكنهما وذهبت لإحياء حفل آخر في فندق آخر فإذا بها تفاجأ بالعريس الذي زفته يحمل حقيبة ملابسه ويدخل الفندق وعندما سألته أخذ يسب في عروسه وصعد إلى الفندق».

وأضافت: «خلال مشاركتي في بطولة مسرحية “حزمني يا”، كنت مرتبطة بحفل زفاف ولكن ذهبت متأخرة فوجدت العريس والعروس قد انصرفا، ووالد العريس يمسك لي بالمسدس ويهدد بضربي بالنار لأني ضربتله الفرح».