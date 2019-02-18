سارة الهاني تكشف كواليس لقائها بالنجم التركي بوراك أوزجفيت بطل «حب أعمى».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة اللبنانية سارة الهاني عن كواليس لقائها بالنجم التركي بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك» في الكويت، خلال حضور الثنائي لحفل العشاء السنوي لإحدى الشركات هناك، والذي حضره بطل مسلسل «حب أعمى» بصفته وجه إعلامي للشركة.

سارة أثنت على طبيعة شحصية بوراك، وقالت: «طباعه لا تشبهنا نحن العرب، فهو غير متكلف ووسيم جدًّا، وفي عالمنا العربي هناك أشخاص وسيمون، ولكن لا يمكنك أن تقترب منهم، وعليك أن تحافظ على مسافة معينة بينك وبينهم»، لافتة إلى أنه كان يتعامل بمنتهى اللطف ليس معها فقط، وإنما مع كل من يصادفه أو يحاول الاقتراب منه.

وفي حوارها لمجلة سيدتي، كشفت سارة عن شدة تعلق بوراك بزوجته، الفنانة فهرية أفجان بقولها: «دائمًا يتكلم عنها، وتكلم عن المسلسل الذي قاما بتمثيله سويًّا، وتراه مهتمًّا بتسمية طفله كثيرًا بحسب ما أظهر»، حيث ينتظر الزوجان مولودهما الأول خلال أسابيع قليلة مقبلة.

أحاديث سارة وبوراك تطرقت لعالم الغناء، خاصة بعد أن استمع النجم التركي لصوت الهاني خلال تقديمها لإحدى الفقرات الغنائية، حيث أثنى بوراك على صوتها، بحسب ما أوضحت قائلة: «أحبّ صوتي كثيرًا وتفاجأ به وقال لي: “لدينا حضارات مشتركة في ما يخص الموسيقى، وصحيح أنني لا أفهم الكلام، ولكنّ الموسيقى تشبه تلك الموجودة لدينا، كما تطرقنا إلى الموسيقى التركية، وما يحب سماعه».