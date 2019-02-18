أسيل عمران تكشف: بكيت بسبب أغنية تامر حسني الجديدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تزامنا مع احتفالات عيد الحب طرح الفنان المصري تامر حسني أغنيته المصورة “ناسيني ليه” والتي شاركته فيها بالتمثيل الفنانة السعودية آسيل عمران.

الفنانة السعودية نشرت مقطع من الأغنية على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وكشفت عن كواليسها، بتأكيدها أنها بكت بمجرد ما عرفت فكرتها.

أسيل كتبت: “قصة لمست الغالب منا حتى لو مامرينا فيها نعرف أحد عاشها نعرف اثنين خسرو حب بسبب الغرور أو الكبرياء أو انهم ماحاربو عشان حبهم”.

وأضافت: “شكراً كثير لتعليقاتكم الحلوة وأحاسيسكم واللي قاللي بكيتونا.. صدقوني انا بكيت لما قالولي القصة قبل ما نبدأ تصوير”.

أسيلوجهت الشكر لتامر حسني ومخرج الكليب سعيد الماروق، بقولها: “تامر شكراً كثير على رقيك وإحترافيتك في الشغل التمثيل معاك صادق.. المخرج المبدع سعيد الماروق شكراً شكراً لكل طاقم العمل”.

الفنانة السعودية حرصت أيضا على توجيه الشكر لزوجة تامر حسني، الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، بقولها: “وشكراً بسمة لأنك حسستيني اني في بيتي الثاني #ناسيني_ليه”.

وأغنية “ناسينى ليه”، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، ومن إخراج سعيد الماروق، وتم تصوير الكليب في محافظة الإسكندرية.