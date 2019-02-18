الموت يفسد فرحة تيم حسن بعيد ميلاده.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في الوقت الذي يحتفل فيه النجم السوري تيم حسن بعيد ميلاده الـ43، فُجع بخبر حزين، أضاع عليه فرحة الاحتفال.

تيم علم بوفاة الطفلة آلاء دلول، بعد صراع مع المرض، حيث تغلبت الراحلة على المرض ثلاث مرات، وكانت قدوة للكثير من الأطفال المحاربين للمرض، إلا أن الخبيث انتصر عليها في نهاية الأمر، ووضع ختام أليم للحرب.

النجم السوري حرص على نعي الراحلة وتعزية أسرتها، حيث نشر صورة من اللقاء الذي سبق وجمعه بالطفلة الراحلة، وكتب معلقاً عليها: «الله يرحمك رحمة واسعة يا آلاء .. تعازي لعائلة دلول جميعآ و لوالدة الاء الكريمة الله يصبركم ويعينكم .. يارب تشفي كل مريض»، حيث تعاطف مع منشور الفنان السوري جميع متابعيه، معربين عن حزنهم على رحيل آلاء، متمنيين لأسرتها الصبر والسلوان على مصابهم الأليم.

من ناحية أخرى، يواصل تيم حسن تصوير مسلسله الجديد «الهيبة» في موسمه الثالث، وهو من تأليف باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته، منى واصف، عبده شاهين وأويس مخللاتي، سيرين عبدالنور، ومن المقرر عرضه الموسم الرمضاني المقبل.