ناصيف زيتون وآدم ويارا نجوم حفل عيد الحب بدبي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

حرص عدد كبير من نجوم الفن بمصر والعالم العربي على حضور حفل عيد الحب الذي شارك في إحيائه النجوم ناصيف زيتون وآدم ويارا، وذلك داخل “فيستيفال آرينا” بمدينة دبي .

ويعد الحفل أضخم سهرات عيد الحب التي شهدتها دبي وحمل اسم “Damsco Gala”، وكان ضمن الحضور من نجوم الفن والمشاهير مهند فايز المصري، والفنانة إلهام شاهين، والفنان عابد فهد، والفنانة مي حريري، وصاحب الحنجرة الذهبية سليم الذهبي، بالإضافة إلى عدد من مشاهير الإعلام والمجتمع بالعالم العربي.

وأحيت أولى فقرات الحفل الفنانة يارا، والتي قدمت عدد من أغانيها الرومانسية المميزة، بعدها قامت الإعلامية السعودية مها العبدالله بالإعلان عن إطلاق 4 شركات جديدة انضمت إلى مجموعة “دامسكو”، وهذه الشركات هي شركة دامسكو للإنتاج الفني والتي يشرف عليها النجم السوري عابد فهد، وشركة “لام” للأزياء الراقية التي تديرها سيدة الأعمال لولوة البكري والتي تشغل منصب المدير الإقليمي ومدير التسويق في المجموعة، وشركة “جمالي بوكس” التي تعنى بتقديم مجموعة من مستحضرات التجميل بتوقيع نجمات العالم العربي، وشركة “دامسكو لوجيستيكس” لخدمة رجال الأعمال وإنشاء الشركات.

واستمرت فعاليات الحفل المبهر مع النجم آدم الذي غنى للحضور أجمل أغنياته، قبل أن يختتم الحفل الفنان السوري الشاب ناصيف زيتون بمجموعة جميلة من أروع أغانيه والتي رفعت حماسة الجمهور حتي الساعات الأولى من صباح اليوم التالي تخلله الاحتفال بعيد ميلاد الفنان السوري عابد الفهد .

وفي ختام الحفل وجه النجوم الثلاثة كلمة شكر لفايز المصري رئيس مجلس إدارة مجموعة دامسكو على التنظيم الرائع .

وفي كلمة وجهها لممثلي وسائل الإعلام، قال المصري: “نحن سعداء لأننا ساهمنا بتقديم حفل ضخم بهذا المستوى للجمهور الذواق، ونعدكم بتقديم حفلات أخرى بنفس المستوى الراقي من التنظيم وبهذه الضخامة”، وأكد أن الهدف الأساسي من هذا الحفل هو المساهمة في تقديم مناسبات تدخل الفرح للجمهور.