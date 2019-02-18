شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم المغامرة والحركة الجديد "أليتا" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية والان مع التفاصيل

تصدر فيلم المغامرة والحركة الجديد "أليتا: ملاك المعركة" (اليتا: باتل أنجيل) إيرادات السينما في أمريكا الشمالية مطلع الأسبوع الجاري، بإيرادات بلغت 27.8 مليون دولار، وفقا للعين الإخبارية.

والفيلم بطولة روزا سالازار وكريستوفر فالتز وجينيفر كونلي، ومن إخراج روبرت رودريجيز.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "ليجو موفي 2: الجزء الثاني" من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع محققاً إيرادات بلغت 21.1 مليون دولار.

واحتل الفيلم الكوميدي الجديد "أليس رومانسيا" (إزينت رومانتيك) المركز الثالث بإيرادات 14.2 مليون دولار، والفيلم بطولة ريبل ويلسون وليام هيمسوورث وآدم ديفين وبريانكا شوبرا ومن إخراج تود ستراوس شولسون.

أما الفيلم الكوميدي "وات مين وونت" (ما يريده الرجال) فقد تراجع من المركز الثاني إلى المركز الرابع محققاً إيرادات بلغت 11 مليون دولار، والفيلم بطولة تراجي هينسون وكريستن ليدلو وجوش برينر ومن إخراج آدم شانكمان.

وجاء فيلم الرعب الجديد "عيد موت سعيد لك" (هابي ديث داي تو يو) بإيرادات بلغت 9.8 مليون دولار، والفيلم بطولة جيسكا روث وإسرائيل بروسارد وراشيل ماثيو وفي فو ومن إخراج كريستوفر لاندون.