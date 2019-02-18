بماذا وصفت مي مطر ورد الخال وجوزيف عطيّة؟

حلّت الفنانة اللبنانية مي مطر ضيفةً على برنامج “سهرة عمر” الذي يقدمه شادي ريشا مساء كلّ سبت عبر تلفزيون لبنان.

مي مطر تحدثت في حلقة خاصة بمناسبة عيد العشّاق عن العلاقة الحبيّة التي تجمعها بأولادها بعد رحيل زوجها، وعن شغفها المطلق للفن.

وعن أغنيتها “لحظة بلحظة” التي تعود بها بكليب مصوّر قريبًا تحت إخراج ايلي برباري، أسهبت مطر بالحديث عن تعلقها بها ومدى إندماجها أثناء قيامها بمهمة كتابتها وتلحينها، بتوزيعٍ حمل تعاونًا آخرًا مع طوني أبي كرم.

وضمن طيات التعاون الفني السابق مع أبي كرم، عبرت مطر عن مدى تعرضها للإستفزاز من قبل أغنية الفنان محمد إسكندر “جمهورية قلبي”، لتبحث عن وسيلة رد فنيّة، تبلورت بذاك التعاون الذي حمل عنوان “متلك مش عايزين رجال” لتكرّس دفاعًا شرسًا عن حقوق الإمرأة.

وعلى سياق منفصل، بررت مطر إبتعاداتها المتعاقبة لإنسحابات مدروسة بقناعاتها عن الإصدارات الفنية، وعن كافة الالتباسات التي تحيط بعالم الفن، غير التنازلات والأعمال المشبوهة أخلاقيًا واللواتي تمنعنّ أي فنان أو فنانة من تقديم المواد الموسيقيّة اللائقة بسهولةٍ.

وعن علاقاتها بالوسط الفني، قالت مطر أنّها على صداقات مقربّة مع كلّ من الممثلة ورد الخال، والنجم جوزيف عطيّة، لأنهما يشبهاها من الداخل، ويتمتعان بحسب وصفها بالرقي النادر.