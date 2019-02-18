عابد فهد وتيم حسن.. يجمعهما شهر الميلاد وتفاصيل أخرى ربما لا تعرفينها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يحتفل الفنان السوري عابد فهد بعيد ميلاده الـ55 يوم الخميس المقبل، في الوقت الذي احتفل فيه مواطنه تيم حسن بعيد ميلاده الـ44 يوم أمس الأحد.

وقد لا يكون شهر ميلادهما الشيء الوحيد المشترك بينهما، إذ من المعروف أن فهد متزوج من إعلامية سورية هي زينة يازجي في المقابل تزوج حسن من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.

وأنجب فهد من زوجته طفلين فقط هما ابنته لونا وابنه الذي يحمل اسم تيم، بالمقابل للفنان السوري تيم حسن طفلان من طليقته السورية ديما بياعة هما ورد وفهد وهو الاسم الثاني للفنان عابد.

كما اشتهر كلاهما بأدوار مميزة في سوريا وأصبحا نجمين هناك، وحتى في الدراما العربية تنافس كل منهما على أدوار البطولة في أهم المسلسلات، ووقف كلاهما أيضا أمام نجمات لبنان سيرين عبدالنور التي شاركت عابد فهد بطولة مسلسل "لعبة الموت"، وتشارك تيم حسن بطولة مسلسل الهيبة الحصاد والمقرر عرضه في رمضان المقبل، والفنانة نادين نجيم التي حققت نجاحا كبيرا مع فهد في "لو" و"طريق"، وتألقت إلى جانب حسن في "تشيللو" و"نص يوم"، كما شاركته بطولة الجزء الأول من مسلسل "الهيبة".

ويعتقد كثيرون أن تيم حسن وعابد فهد لم يلتقيا في أي عمل، إلا أن الحقيقة أنهما شاركا في مسلسلين سويًا، هما "الزير سالم" الذي جسد فيه عابد شخصية "جساس" وجسد فيه حسن شخصية "الجرو" وكانت بمثابة انطلاقة الأخير في عالم الفن.

كما شاركا في مسلسل "أبو الطيب المتنبي" وجسد فيه عابد فهد دور "منصور" فيما جسد تيم حسن دور "أبو فراس الحمداني"، فهل من الممكن أن يجتمع الثنائي فهد وحسن في مسلسل جديد؟