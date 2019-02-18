خالد عبدالرحمن يتوعد مطلق شائعة وفاته

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توعد الفنان السعودي خالد عبدالرحمن الشخص الذي أطلق شائعة وفاته، وهي الشائعة التي أصبحت ملازمةً له منذ فترة مرضه.

وظهر خالد من خلال حسابه على سناب شات قائلاً: "أحبابي أود أن أطمئنكم على صحتي فأنا بخير، والشخص الذي أطلق هذه الشائعة، فهناك تدابير ودعوى متضمنه شكوى ستقام ضده وبإذن الله ييكون تأديبًا له ولغيره".

يُذكر أن خالد عبدالرحمن قد مر في فترة قريبة بأزمة مرضية وشفي منها، إلّا أنّ آثار ذلك المرض أصبحت واضحة عليه؛ ما جعل تلك الشائعه ترافقه، والمعروف عن خالد رفضه في كل مرة إقامة الدعوات ضد أحد، ولكن يبدو أن الكيل قد طفح بسبب استمرارية شائعة وفاته.