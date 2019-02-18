كارمن سليمان تنتهي من تسجيل "شهامة وجدعنة"

انتهت الفنانة كارمن سليمان من تسجيل الأغنية الوطنية ، والتي تستعد لطرحها عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب . الأغنية من كلمات محمد البوغة، وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع محمد هارون، وهندسة صوت ماهر صلاح، وجيتار أحمد حسين، وقانون د. ماجد سرور، وناى محمد عاطف، ومزمار سيد الحسيني، وهي من إنتاج إعلام المصريين. قد يهمك أيضًا: الفنانة كارمن سليمان تهنئ صديقها بعيد ميلاده عبر "إنستغرام" فنانات رفضن الزواج من رجال خليجيين منهن كارمن سليمان

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