شكرا لقرائتكم خبر عن حفل غنائى جماهيرى ضخم لمحمد منير بالقرية العالمية فى دبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم الكبير محمد منير، حفلا غنائيا ضخم فى القرية العالمية فى دبى، يوم الجمعة، وسط حضور جماهيرى ضخم، وتفاعل كبير بين جماهيره مع باقة من أفضل أغانيه.

وقدم السوبر ستار محمد منير خلال الحفل عدد كبير من أشهر أغنياته التي يتفاعل معها جمهوره، أبرزها " لما النسيم " و " ربك لما يريد " و " شمندورة " و " سو يا سو " و " طاق طاقية "، وغيرها.



الكينج فى حفل القرية العالمية بدبى



الكينج



حفل محمد منير

يذكر أن الكينج، دأب منذ عدة أسابيع على طرح أغانى ألبومه "وطن" بشكل منفرد، وكان قد طرح من قبل أغانى "روح" و"لو باقى فى عمرى" و"طاق طاقية"، التى تغنى الملك خلالها بكلمات عبد الله دبلول، وألحان محمد الحداد، وموسيقى أسامة الهندى.



محمد منير