شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ميرهان حسين تبدأ تصوير مشاهدها الأولى فى "علامة استفهام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة ميرهان حسين، صباح اليوم الاثنين، تصوير أول مشاهدها فى مسلسل "علامة استفهام" للنجم محمد رجب والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث كشفت ميرهان عن صور أول يوم لها والتى جمعتها بمؤلف ومخرج العمل.



ميرهان حسين

مسلسل "علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب وهيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، نورهان، كوكى، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، جينا سليم، وإسلام حافظ وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى تشويقى.

ويسجل "علامة استفهام" التعاون الثانى بين ميرهان حسين ومحمد رجب بعدما التقيا فى السينما من خلال فيلم "الخلبوص" الذى تم عرضه عام 2015 وشارك فى بطولته ايمان العاصى وايناس كامل وسامية الطرابلسى ورانيا ملاح وتأليف محمد سمير مبروك وإخراج اسماعيل فاروق.



ميرهان حسين فى اول يوم تصوير علامة استفهام



ميرهان حسين فى كواليس علامة استفهام



ميرهان حسين مع المؤلف اسلام يوسف