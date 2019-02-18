شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وهبة عن انضمامه لمسلسل دنيا سمير غانم : فرحت أوى لما رشحونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان عمرو وهبة إلى أسرة مسلسل النجمة دنيا سمير غانم، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل ، تأليف أيمن وتار،وإخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج شركة سينرجى بمشاركة رزناما للمنتج هشام جمال.

وقال عمرو وهبة، إنه بدأ التحضيرات الأولى لمسلسل ، لافتاً إلى أنه سيبدأ تصوير المشاهد الأولى من العمل في الأيام المقبل، لأن سوف يظهر في أوائل عشرة حلقات من مسلسل فقط، مع دنيا سمير غانم وباقى فريق العمل.

وعبرعمرو وهبة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، عن سعادته البالغة بمشاركته فى العمل قائلا إنه وافق على المسلسل قبل قراءة الدور، نظرا للأسماء المشاركة فيه وفخره بالعمل معهم.

يذكر أن آخر أعمال عمرو وهبة هو مسلسل كلبش2، من بطولة أمير كرارة كل من هيثم أحمد زكى وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد صلاح حسنى وأشرف زكى وأحمد حلاوة، هالة فاخر ومحمود البزاوى دينا فؤاد ريم مصطفى ومحمد لطفى وريم مصطفى وضياء عبد الخالق وانتصار، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.