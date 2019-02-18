فن ومشاهير

شاهد.. إيما ستون وقعت داخل حقبة الستينات بجلسة تصوير جديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاح فيلمها الأخير  The Favourite، خضعت النجمة العالمية إيما ستون، لجلسة تصويرية جديدة بعدسة المخرج العالمى يورجوس لانثيموس.

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تميزت جلسة التصوير الجديدة للنجمة العالمية بتفاصيلها الكثيرة والتى جاءت ديكوراتها وملابسها فى حقبة الستينات من القرن الماضى.

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الصور التى التقطها المخرج لانثيموس ، للنجمة العالمية جاءت فى كواليس تصوير فيلمها الأخير الذى أخرجه لانثيموس وعرض فى نوفمبر الماضى بدور العرض 

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فيلم ستون الأخير الذى حقق أكثر من 30 مليون دولار فى صالات العرض، تدور قصته فى أوائل القرن الثامن عشر، فى إنجلترا أثناء الحرب مع الفرنسيين، تحتل الملكة آن العرش، وتدير صديقتها المقربة ليدى سارة البلد بدلاً منها، عندما تصل خادمة جديدة أبيجيل، فإن تتقابل سارة، التى بدورها تأخذها تحت جناحها وترى أبيجيل فرصة للعودة إلى جذورها الأرستقراطية، بما أن سياسة الحرب أصبحت مضيعة للوقت بالنسبة لسارة، فإن أبيجيل تصبح رفيقة الملكة، وصداقتهم المزدهرة تعطيها فرصة لتحقيق طموحاتها .

 

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