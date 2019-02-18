شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يعود لتصوير مسلسله"كلبش3" الخميس بعد تغيير الديكورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود النجم أمير كرارة إلى استناف تصوير مسلسله "كلبش3"، المقررعرضه فى رمضان المقبل ، يوم الخميس المقبل، حيث حصل فريق العمل على أجازة لمدة 4 أيام، من أجل تغيير الديكورات، حيث يدخل كرارة ديكور جديد ضمن الأحداث، وهو ما جعل صناع العمل ترحل التصوير لحين الانتهاء من الديكورات اللازمة.

يذكر أن مسلسل "كلبش3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.