أشرف زكي : "لم أحسم موقفي من الترشح لمنصب النقيب مرة أخرى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قال الفنان أشرف زكي، إنه لم يحسم بعد موقفه من الترشح في الانتخابات القادمة لنقابة المهن التمثيلية.
وأكد نقيب الممثلين في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه لم يقرر بعد هل يترشح مرة أخرى على مقعد النقيب، أم لا!"
وأضاف ردي الوحيد في هذه الفترة سيكون: "الله ورسوله أعلم".
يذكر أن نقابة المهن التمثيلية حددت يوم 22 مارس المقبل، ليكون الموعد النهائي لعقد الانتخابات الخاصة بمقعد النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة وهم الفنانون إيهاب فهمي، سامي مغاوري، أشرف طلبة، عفاف رشاد، محسن منصور، سامح بسيوني.
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