بالفيديو.. فجر السعيد تهاجم أصالة: لا أحب صوتك ولا شخصيتك

هاجمت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، الفنانة السورية، أصالة، قائلة إنّها لا تحبّ صوتها، ولا شخصيتها.
وأشارت السعيد، خلال برنامجها التلفزيونيّ ” على مسؤوليتي ”، إلى أنّها تعرّضتْ لهجوم شرس، وسبّ من قبل جمهور أصالة، بعد قولها إنّها لا تحبّ صوتها، ولا شخصيتها.
وأوضحت السعيد: ” في هجوم ماله طبيعي علي من جمهور أصالة وسب لأني انتقدتها.. وأنا انتقد كل الناس يا ترى.. ومو خليه حدا ما انتقدته “.
وأضافت: ” أصاله مو معصومة عن الغلط عشان أنا ما أنتقدها.. وطالما هي عرضت نفسها للواجهة و قالت إنها فنانة تتحمل ردة الفعل مثل ما في جمهور يصفق لها في جمهور ما يحبها.. أنا واحدة ما أحب صوت أصالة ولا شخصيتها “.
وتابعت: ” ما أعرفها للأمانة بس كاركتر شخصيتها ما أحبها وما أحب صوتها ما يطربني وما يعجني. فأنا حرة أبدي رأيي يعجبني أو لا يعجبني.. أحترمها لكن ما أحبها “.
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